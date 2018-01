Ausschreibungswettbewerb des Bayerischen Sportschützenbundes gewonnen

Der Schützenverein Grünsberg-Weinhof wurde zum familienfreundlichsten Schützenverein Bayerns gekürt

Der Schützenverein Grünsberg-Weinhof hatte bei der Ausschreibung zum Wettbewerb des Bayerischen Sportschützenbundes "Der familienfreundliche Verein" mitgemacht. Der Jury gefielen die Vereinsaktivitäten rund um das Thema Familie so gut, dass sie den Schützenverein Grünsberg-Weinhof zum Sieger des Wettbewerbs kürten. “Wir sind sehr stolz, den Titel familienfreundlichster Schützenverein, im Bayerischen Sportschützenbund und im Gau Altdorf-Neumarkt-Beilngries tragen zu dürfen“. „Jahrelanges Engagement in der Vereinsarbeit rund um das Thema Kinder und Familie machen sich nun bezahlt“, so die 1. Schützenmeisterin Silke KnetschDer Preis für den 1. Platz: Eine Fahrt zum internationalen Wettkampf (H & N-Cup) nach Hochbrück auf die Olympiaschießanlage. 33 Mitglieder und Freunde verbrachten am Samstag, 27.01. einen wunderschönen Tag auf dieser Anlage. Mit von der Partie waren zudem der 1. Gauschützenmeister Hans Spiegel und ein paar Schützenfreunde der Schützengilde Pyrbaum. Vor Ort begrüßt wurden die Familien vom Chefredakteur des BSSB Claus-Peter Schlagenhauf und seiner Mitarbeiterin Ulrike Übelacker-Kühn. Es erwartete die Reisegruppe spannende internationale Wettkämpfe mit der Luftpistole und dem Luftgewehr und sie erlebten hautnah Siegerehrungen mit Hymnen der jeweiligen Siegernationen. Auch die jüngsten Mitglieder wurden bei Laune gehalten und so spielte Silke mit Ihnen Ball auf dem dort vorhandenen Sportplatz. Später fanden auch sie die Atmosphäre in der Finalhalle spannend. Eine zwischenzeitliche Führung über die Schießanlage und eine Brotzeit rundeten den interessanten Tag ab.Um 15:30 Uhr traten die Weinhof-Grünsberger die Heimreise an. Die Schützenkameradin Silvia Assmann bedankte sich im Namen aller Mitfahrenden bei der Vereinsführung für das Engagement und die Teilnahme an dieser Wettbewerbsausschreibung des BSSB. Ohne diese Bewerbung wäre dieser Tag wohl nicht zustande gekommen. Der internationale H & N-Cup hat bei dem einen und anderen Schützen so einen starken Eindruck hinterlassen, dass nach Ankunft in Weinhof ein spontanes Training gewünscht wurde. Diesem Wunsch kam man gerne nach. Und so trafen kurzerhand 18 Personen im Vereinsheim ein. Es wurden Pizzen bestellt, denn hungrig schießen wollte keiner. Beendet wurde der Abend mit einem "Finalschießen" an diesem sich Fabian Hälbig, Karl-Heinz Pauly, Sebastian Sandner, Anneliese Odörfer, Silke Knetsch, Tobias Renker, M. Renker und Bianca Pircher beteiligten. Sieger wurde mit der Luftpistole Sebastian Sandner vor Silke Knetsch mit dem Luftgewehr und Bianca Pircher mit dem Luftgewehr. Diese Art des Schießens will man in Zukunft vermehrt zur Auflockerung ins Training mit einbinden. Zudem läd der Verein interessierte Familien zum nächsten Familiennachmittag am Sonntag, 25.02. ab 14 Uhr ins Vereinsheim ein. Während die Erwachsenen das Schiessen ausprobieren können, werden die Kiddies von erfahrenen Jugendleitern betreut.