DAV Sektion Altdorf feiert Ball des Alpenverein - Edelweißfest am 04.11.17 in Altdorf

Altdorf : Mittelschule Altdorf |

Ein Highlight aus dem reichhaltigen Programmangebot der DAV-Sektion Altdorf ist jedes Jahr wieder der „Ball des Alpenvereins – Edelweißfest“.

Deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, die Tanzveranstaltung am Samstag, den 04. November 2017 in der Aula der Altdorfer Mittelschule zu besuchen.

Die Ballbesucher können sich auf eine Mischung aus guter Tanzmusik, Showeinlagen und reichhaltigem Essen, in Form eines kalten Büfetts auf diese Veranstaltung freuen.

Die Sektion feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Vereinsjubiläum. Deshalb haben sich die Organisatoren auch hier etwas einfallen lassen. Seien Sie deshalb gespannt.

Bestens bewährt hat sich seit vielen Jahren die Tanzkapelle „Tropics“. Mit den vielfältigen Musikstücken wird von der Tanzkapelle den ganzen Abend gute Stimmung verbreitet

Auch beim angebotenen Rahmenprogramm gibt es interessantes zu sehen.

Wir freuen uns auf Sie.

Karten können reserviert werden unter der E-Mail-Adresse elfriede.mueller@dav-altdorf.de telefonisch unter 09187 1813 oder an dem Sektionsabend am 10.10.17

Der Eintrittspreis für Vereinsmitglieder beträgt 30 €, für Nichtmitglieder 33 €

Im Eintrittspreis sind enthalten Musik, Rahmenprogramm und kaltes Büfett.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.dav-altdorf.de