AOK Functionaltraining in Altdorf

Funktionelles Training ist die perfekte Methode, um richtig fit zu werden. Verschiedenste Übungen mit dem eigenen Körpergewicht oder Hilfsmitteln wie Bändern, Hanteln oder Stangen und in entsprechender persönlicher Intensität durchgeführt summieren sich zu einem höchst effektiven Kraft- und Ausdauertraining. Funktionelles Training: für alle, die fitter, kräftiger, beweglicher und gesünder werden wollen!

Der Kurs beginnt am Dienstag, 23. Januar 2018 um 17.00 Uhr und umfasst acht Einheiten a 60 Minuten. Die Gebühr beträgt 60,- Euro, AOK-Versicherte nehmen kosten frei teil.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der AOK in Lauf, unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: altdorf.team41@service.by.aok.de an