AOK Kurs Autogenes Training in Altdorf

Hier lernen Sie die Formeln des autogenen Trainings nach Prof. Dr. J.H. Schultz. Regelmäßig geübt, lässt sich so der Organismus von Anspannung auf Entspannung umstellen. Wer das autogene Training anwendet, ist dem Alltag besser gewachsen, lebt gesünder und hat wieder mehr Freude am Leben.

Der nächste Kurs beginnt am Mittwoch, 8. März 2017 (18.30 bis 20.00 Uhr) und dauert 8 Wochen. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: altdorf.team41@service.by.aok.de an