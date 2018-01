AOK Kurs Progressive Muskelentspannung in Altdorf

Lästige Kopfschmerzen, verspannte Muskeln im Nacken oder Rücken sind häufig genannte Stresssymptome. Im Kurs lernen Sie, einzelne Muskelgruppen bewusst anzuspannen und zu entspannen. Es gibt viele Gelegenheiten wie in Pausen oder vor dem Einschlafen, bei denen Sie diese Übungen durchführen können. Dadurch werden Verspannungen schnell gelöst und Sie fühlen sich wieder locker und gelassen.

Der Kurs beginnt am Montag, 19. Februar 2018 um 20.00 Uhr und umfasst 10 Einheiten a 60 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 75 Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Interessiert? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnr. 09131 8102-236 oder per Mail: Altdorf.team41@service.by.aok.de an.