AOK Rückentrainingskurse in Altdorf

Die Kurse beginnen am Montag,um 16.30 Uhr und 18.30 Uhr und dauern 8 Wochen a 90 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro,Bei Interesse melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: Altdorf.team41@service.by.aok.de an.