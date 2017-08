AOK Rückentrainingskurse in Altdorf

In unserem Alltag hat der Rücken mit seinen Muskeln und Bändern viel zu wenig zu tun. Eine kräftige und dehnfähige Muskulatur ist der beste Schutz gegen Rückenschmerzen. Mobilisieren und stabilisieren Sie Ihre Wirbelsäule. Wir zeigen Ihnen ausgewählte Dehnungs- und Kräftigungsübungen - auch für zu Hause.

Die Kurse beginnen am Montag, 25. September 2017 um 16.30 Uhr im Sportzentrum OpenAir und um 18.30 Uhr in der Hebammenpraxis und dauern 8 Wochen a 90 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Bei Interesse melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: Altdorf.team41@service.by.aok.de an.