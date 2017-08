AOKardio in Altdorf - Exklusiv für AOK Versicherte

AOKardio ist ideal für Menschen, die bislang wenig aktiv waren und nun gezielt etwas für die Verbesserung ihrer Fitness tun wollen. Neben Ausdauersportarten gehören auch Trainingsformen wie Kardiotraining mit Musik und Elementen aus den Kampfkünsten oder Stationstraining zum Programm. "AOKardio" kombiniert dabei sechs Indoor- und vier Outdoor-Einheiten. Zu Kursbeginn wird mit einem Walking-Test ihr aktueller Fitnesszustand ermittelt.

Der Kurs beginnt am Freitag, 29. September 2017 um 11.30 Uhr und umfasst 10 Einheiten a 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei Interesse melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per mail: Altdorf.team41@service.by.aok.de an.