Bewegtes Abnehmen - AOK Kurs in Altdorf

Das ist der Trick: mehr gezielte Ausdauerbewegung, weniger versteckte Fette im Essen und dafür mehr Obst und Gemüse. Mit gelenkschonenden Bewegungseinheiten, einem persönlichen Ernährungskonzept und flexiblen Kontrollstrategien können Sie Ihr Wohlfühlgewicht erreichen und langfristig halten. Dieser Kurs ist ideal für alle, die einen BMI von 26. bis 30 haben.

Der Kurs beginnt am Montag, 6. März 2017 in Altdorf um 18.00 Uhr und dauert 8 Wochen a 120 Minuten (jeweils 60 Minuten Bewegung und Ernährung).

Die Kursgebühr beträgt 120 Euro, AOK-Versicherte nehmen kosten frei teil.

Interessiert?? Bitte melden Sie sich per Telefon unter 09131 8102-236 oder per Mail unter altdorf.team41@service.by.aok.de an.