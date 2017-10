Altdorf bei Nürnberg: Rathaus Stadt Altdorf |



AOK-Seminare für Auszubildende starten



Schon bald stehen wichtige Hürden der Ausbildung an: Die Abschluss- und Zwischenprüfungen. Damit diese gelingen, hat die Gesundheitskasse den passenden Service für Arbeitgeber und Auszubildende. In dem Workshop „Fit für die Prüfung“ wird der Firmen-Nachwuchs kompetent auf das Prüfungsthema „Sozialversicherung“ inklusive aller Gesetzesänderungen vorbereitet. Doch was helfen Zahlen und Fakten, wenn der entstehende Prüfungsstress nicht bewältigt werden kann? Um entspannt die Hürden der Ausbildung zu nehmen, sind die Themen „Richtig Lernen“, „Motivation“ und „Zeitmanagement“ in das Seminar integriert. So können sich die Auszubildenden bestmöglich auf die anstehende Prüfung vorbereiten.



Weitere Informationen zu den Voraussetzungen und zur Anmeldung erhalten Interessierte von Frau Simone Dietz unter 09131 8102-370 oder von ihrem persönlichen AOK-Firmenkundenberater.



Workshop „Fit für die Prüfung“



Datum: 20. Oktober 2017



Uhrzeit: 09:00 bis 12:00Uhr



Ort:  Rathaus Stadt Altdorf (Besprechungsraum), Röderstr. 10, 90518 Altdorf