Yoga für Geübte - AOK Kurs in Altdorf

Sie haben bereits einen Hatha-Yoga-Kurs besucht, sind aber noch etwas unsicher beim selbständigen Üben zu Hause? In diesem Kurs werden die erlernten Techniken weiter gefestigt und durch anspruchsvolle Asanas der Spaß am Yoga gefördert.

Möchten Sie teilnehmen?

Der Kurs beginnt am Dienstag, 19. September 2017 um 19.15 Uhr und dauert 8 Wochen a 90 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Die Anmeldung ist unter Telefon 09131 8102-236 oder per mail: Altdorf.team41@service.by.aok.de möglich.