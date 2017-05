Hamburg (li) Ein Kurztrip nach Hamburg lohnt sich immer.

Vom 5. - 7. Mai bietet der Hafengeburtstag eine besondere Attraktion (www.hamburg.hafengeburtstag.de)



Am 7. Mai 1189 stellte Kaiser Friedrich Barbarossa den Hamburgern einen Freibrief aus, der Schiffen auf der Elbe bis an die Nordsee Zollfreiheit gewährte. Diese Geburtsstunde des Hamburger Hafens jährt sich 2017 zum 828. Mal. Er wird vom 5. bis 7. Mai 2017 gefeiert. Hier erhalten Sie einen Überblick über das größte Hafenfest der Welt und seine Highlights und Attraktionen.







Ob zu Wasser, an Land oder in der Luft: Viele Attraktionen locken auf den Hafengeburtstag.



Schiffe von A bis Z Die Stars sind die Schiffe





Diese Schiffe kommen: Großsegler, Kreuzfahrtschiffe und Einsatzschiffe.







Schiffsparaden, Hafenmeile, Feuerwerk, Open Ship: Alle High­lights finden Sie hier.



Die Highlights von Freitag bis Sonntag



Hafenmeile

5. bis 7. Mai 2017

Freitag und Samstag: 10 bis 24 Uhr

Sonntag: 10 bis 21 Uhr

Eröffnungsgottesdienst im Michel

Freitag, 5. Mai, 15 bis 16 Uhr

Große Einlaufparade

Freitag, 5. Mai, 17 bis 18 Uhr

Schlepperballett

Samstag, 6. Mai 2017, 18 bis 18:45 Uhr

Großes AIDA Feuerwerk

Samstag, 6. Mai, 22:30 bis 22:45 Uhr

Große Auslaufparade

Sonntag, 7. Mai, 17:30 bis 18:30 Uhr

Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG 2017



Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG wird als maritimes Volksfest der Superlative gefeiert. Jährlich kommen mehr als eine Million Besucher aus dem In- und Ausland zu dem maritimen Erlebnis und lassen sich im Herzen Hamburgs von den Schiffen aus aller Welt vor der beeindruckenden Hafenkulisse und einmaligen Darbietungen auf der Elbe begeistern. Die Attraktionen des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG reichen von der Kehrwiederspitze bis zur Fischauktionshalle und finden zudem wasser- und landseitig in der HafenCity, dem jüngsten und modernsten Stadtteil der Hansestadt, statt. Auch im Traditionsschiffhafen, in der Speicherstadt und im Museumshafen Oevelgönne wird ein maritimes und attraktives Programm für die ganze Familie geboten. Damit lädt der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG auf rund sechs Kilometer Länge entlang der Elbe zum Feiern und Verweilen ein. Maritime Attraktionen und schwimmende Gäste von allen Weltmeeren – beim HAFENGEBURTSTAG HAMBURG kommen Hanseaten, Besucher aus ganz Norddeutschland und Touristen aus aller Welt gleichermaßen auf ihre Kosten. Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG stärkt die Verbundenheit der Besucher mit der Hansestadt und lässt die maritime Metropole weltweit strahlen.

Eröffnungsgottesdienst im Michel



Den traditionellen Auftakt des 828. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG bildet der internationale ökumenische Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis am Freitag, 5. Mai 2017. In diesem Jahr sorgt der Länderpartner NANTES aus Frankreich mit dem Barock-Ensemble „Stradivaria“ für musikalische Untermalung.

Die Stars sind die Schiffe



Das Kernstück des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist das Wasserprogramm auf der Elbe vor den Landungsbrücken sowie im Museumshafen Oevelgönne und in der HafenCity. Auch 2017 beteiligen sich daran mehr als 300 schwimmende Gäste aus sämtlichen Bereichen des maritimen Lebens – darunter Windjammer, Traditionssegler und Museumsschiffe, Marine- und Kreuzfahrtschiffe, Motor- und Segelyachten sowie Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Fischereischutz, Wasserschutzpolizei, Bundespolizei, THW, DGzRS und Zoll. Mit der Kruzenshtern, der Royal Helena, der Mir und der Sedov kommen gleich vier beeindruckende Großsegler nach Hamburg.



Vom weltweit einzigartigen Schlepperballett über Seenot-Rettungsübungen mit Hubschrauber bis hin zu Showfahrten historischer Dampf- und Segelschiffe bietet das Wasserprogramm für jeden Geschmack etwas. Spannende Wettkämpfe versprechen die HafenCity Championships mit Drachenbootrennen und Segelregatten im Grasbrookhafen, wo auch ein Schnuppersegeln für Kinder angeboten wird.



Vor der einzigartigen Kulisse des laufenden Hafenbetriebs finden traditionelle Highlights, wie die große Ein- und Auslaufparade mit zahlreichen Schiffen und wunderschönen Großseglern der Weltmeere und die beliebten Open-Ship-Aktionen, statt.

Landprogramm und Hafenmeile



An Land sorgen mehr als 200 maritime, kulturelle und kulinarische Programmpunkte für abwechslungsreiches Vergnügen bei Groß und Klein. Die „Bunte Hafenmeile“ bietet gastronomische Genüsse und Unterhaltung vom Baumwall bis zu den Landungsbrücken. Zahlreiche Bühnen mit Live-Acts, Konzerte und besondere Angebote der Museen in der Speicherstadt runden das Programm ab. Den traditionellen Auftakt des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG bildet der Internationale ökumenische Eröffnungsgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis („Michel“).

AIDA Feuerwerk und Länderpartner



Nantes Frankreich Festival



Ein stimmungsvoller Höhepunkt ist auch das große AIDA Feuerwerk am späten Samstagabend, das den Nachthimmel über der Elbe in ein funkelndes Farbenmeer verwandelt. Insgesamt nehmen am 828. Hafengeburtstag sieben Kreuzfahrer teil, allein vier Luxusliner schickt die Kreuzfahrt-Reederei AIDA.

2017 ist Frankreich mit Nantes-Saint Nazaire Länderpartner des Hafengeburtstag. An der Kehrwiederspitze können Gäste des Hafenfestes französische Lebensart genießen und die vielfältige Metropole Nantes-Saint Nazaire erleben.



Der „Markt der Erzeuger“ hält kulinarische Highlights bereit während Kulturinteressierte bei verschiedenen Ausstellungen französischer Künstler und Designer auf ihre Kosten kommen.

Der Hamburger Hafen



Es gibt viele gute Gründe, den Hamburger Hafen zu feiern: Er ist der mit Abstand bedeutendste Hafen in Deutschland und einer der führenden Seegüterumschlagplätze der Welt. Er ist das Tor zu den Märkten in Nord-, Mittel- und Osteuropa, Brücke zwischen Kontinent und Übersee sowie einer der wichtigsten Überseehäfen für Containerverkehr. Ob HafenCity, Speicherstadt, Elbphilharmonie, Fischmarkt oder die großen Musicaltheater, der Puls der Metropole schlägt an der Elbe.

Geschichte des Hafengeburtstag



Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG geht zurück auf die Legende um Kaiser Friedrich Barbarossa, der den Hamburgern am 7. Mai 1189 einen Freibrief ausstellte, der Zollfreiheit für Schiffe auf der Elbe von der Stadt bis an die Nordsee gewährte. Dieses Datum gilt seitdem als Geburtsstunde des Hamburger Hafens, weshalb der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG in jedem Jahr an einem Wochenende um den 7. Mai gefeiert wird.

Mehr Infos zur Geschichte des Hafens und des Hafengeburtstag



Veranstalter des größten Hafenfestes der Welt ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Seit 1994 ist die Hamburg Messe und Congress GmbH als Veranstaltungsbeauftragte des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG für die Freie und Hansestadt Hamburg tätig.