Märchenhaftes Abensberg: Märchenstadt & Hüttenzauber am Stadtplatz und Niklasmarkt

ABENSBERG - Abensbergs Innenstadt darf sich mit dem Prädikat „Best Christmas City“ und ihr Niklasmarkt mit dem Titel „Schönster Weihnachtsmarkt Ostbayerns“ schmücken. In den Wochen vor dem Fest begeistert die funkelnde Weihnachtshauptstadt im Landkreis Kehlheim die Abensberger und ihre Gäste gleich mit drei Weihnachtsmärkten und einer märchenhaften Atmosphäre.

Im Abensberger Schlossgarten bietet der traditionelle Niklasmarkt die perfekte Einstimmung auf die Weihnachtszeit. An den ersten beiden Adventswochenenden lassen sich inmitten der geschmückten Buden und vor historischer Kulisse kulinarische Schmankerln und eine Tasse heißer Glühwein genießen. Historie und Gegenwart verbindet die Niklasspende, die an beiden Donnerstagen um 18.30 Uhr im Schlossgarten aufgeführt wird und an den letzten Herren und tapferen Ritter von Abensberg, den legendären Graf Niklas und die von ihm eingeführte Armenspende erinnert. Gemeinsam mit Freunden oder Kollegen gemütliche Stunden auf dem Niklasmarkt verbringen – das Hexenheisl macht’s möglich. Bis zu 18 Personen können für je zwei Stunden das kulinarische Angebot des Niklasmarktes in wohliger Wärme genießen (Reservierung über die Touristinformation Abensberg).Bei den Märchenwanderungen durch die Altstadt tauchen die Kids in die fabelhafte Welt von „Abena“ ein und treffen auf viele bekannte Märchengestalten ehe sie beim Backen der „Hänsel und Gretel“-Plätzchen helfen. Inmitten des Lichtermeers am historischen Stadtplatz befindet sich ein weiterer Weihnachtsmarkt: der Hüttenzauber. Die einzigartige Atmosphäre runden Schaufenster der Innenstadt ab, die sich in diesen Tagen in wahre Märchenwelten verwandeln.Weitere Highlights sind die erste schiefe Krippe der Welt und die erste schwimmende Krippe des Landkreises. Am Freitag, den 15. Dezember besuchen schaurige Gestalten Abensbergs Stadtplatz ehe zum Finale am 3. Advent eine große Märchenzauber- Show die Gäste begeistert. Infos unter www.kuchlbauer.de30. November bis 3. Dezember und 7. bis 10. Dezember30. November bis 17. DezemberDo. 16.00 bis 21.00 UhrFr. 16.00 bis 22.00 UhrSa. 13.00 bis 22.00 UhrSo. 13.00 bis 21.00 UhrTouristinformation im Herzogskasten, Dollingerstr. 18, 93326 Abensberg, Tel. 09443 9103-59www.abensberg.de/touristik