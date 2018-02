Michl Müller kommt in die Sportarena

Best of vom Dregg-Sagg / zwischen Heringsdösla und Vollwärmeschutz der Liebe - nicht von Shakespeare, sondern vom Müller - Michl Müller!... Lachen Sie mit beim dreistündigen Kabarett- und Musik-Trommelfeuer eines der bekanntesten Kabarettisten aus dem Franken-Fasching und in ganz Bayern: wenn das Energiebündel Michl Müller nicht nur turbulent sein Programm zum Besten, sondern auch zu aktuellen Geschehnissen hintergründig seinen Senf dazu gibt - angefangen von der großen Weltpolitik bis zur Beziehungskiste zwischen Männer und Frauen. Denn diese sind in der Liebe unterschiedlich getaktet. Und wenn der Dregg-Sagg dabei auch noch das Publikum mit einbezieht und auf´s Korn nimmt - dann sind Lachsalven, ein unvergesslicher Abend und standing ovations garantiert.Freuen Sie sich auf Spitzfindigkeiten und Pointen im Dauerfeuer, und klatschen sie mit, wenn der Bad Kissingener zwischen Gags und Witzen seine süffisanten Songs von der Liebe bis zum Kloß mit Soß einstreut.Beginn: 20 Uhr, Einlass: 18:30 - freie PlatzwahlDank der Unterstützung der Sparkasse Speichersdorf gibt es in der Zweigstelle, Hauptstrasse 13, Tickets für 27,90 Euro. Bei allen anderen bekannten VVK-Stellen zzgl. VVK-Gebühren.VVK:Sparkasse Speichersdorf, Theaterkasse Bayreuth,und alle bekannten VVK-Stellen.Video: https://www.youtube.com/watch?v=uwpTCkp98Tw Fb: https://www.facebook.com/events/2278071792419552/