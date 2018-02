MTW - Die Songs von STS

MTW ist die STS-Coverband aus Nürnberg. Live und mit Hand gemacht bieten die sechs Musiker Songs und Musik der österreichischen Liedermachergruppe STS.

Die drei Sänger und Gitarristen Micha Lehner, Tom Schrollinger und Werner Völkel führt eines Tages eine Leidenschaft zusammen: Die Begeisterung für das reiche und hintergründige Repertoire der österreichischen Liedermacher STS.

Nachdem sich die drei Herren Steinbäcker, Timischl und Schiffkowitz leider endgültig von den großen Bühnen abgemeldet haben, waren die drei aus der Noris der Meinung:Diese wunderbare Musik hat es verdient, dass sie nach wie vor live erlebt werden kann.Zusammen mit Keyboarder Roland Rettenbacher, Bassist Georg Daubenmerkl und Drummer Mirko Karafiat bilden sie einen sechsköpfigen Resonanzkörper, der den echten STS-Sound in seiner ganzen Fülle und Vielfalt zum Klingen bringt. Am 16.03.2013 gaben MTW ihr erstes Konzert in Nürnberg. Seitdem steigen die Zuschauerzahlen von Vorstellung zu Vorstellung kontinuierlich an.Jenseits der Klassiker "Fürstenfeld", "Großvater" oder "Überdosis G´fühl" bringen MTW überraschend nah am Original auch viele der gesellschaftskritischen Songs wie "Kalt und kälter", "Das Boot ist voll" oder "Ende nie". Die sechs Musiker mit dem charakteristischen dreistimmigen Gesang bieten eine musikalische Zeitreise durch die große Vielfalt der STS-Erfolge. Kurz: Lupenreiner Austropop im typischen STS-Sound aus der Noris! Am 24.02.2018 (19.30 Uhr) nun auch live in Neumarkt!Kath. Pfarrbüro Hofkirche, Tel.: 09181 - 1692Uhren- und Optik Mühlbauer, Tel.: 09181 - 6113