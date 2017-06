Angela Prescher veröffentlicht Single ,,Wochenende"

Bereits früh begann Angela Gitarre zu lernen und eigene Lieder zu komponieren. Mit den ersten Soloauftritten als Jugendliche legte sie einen wichtigen Grundstein für die Karriere auf der Bühne - der große Durchbruch ließ allerdings noch auf sich warten. Ihren Traum zu Singen jedoch gab sie nie auf und arbeitete nur noch mehr daran sich diesen Traum auch zu erfüllen. Die musikalische Leidenschaft gab ihr immer wieder die Kraft ihr Ziel weiter zu verfolgen.Erst der zufällige Auftritt im engen Freundeskreis war der Auslöser für ihren Karriereschub. Die Anfragen häuften sich, die Bühnen wurden größer. Angela spielt seitdem fast jedes Wochenende Konzerte in ganz Deutschland. Doch nicht nur die Konzertveranstalter stehen nun Schlange. Sie zog die Aufmerksamkeit der Medien - insbesondere von RTL und ZDF auf sich und ist auch in Talkrunden ein gern gesehener Gast. Die Routine der Fernsehauftritte nutzte sie, nahm den nächsten wichtigen Schritt ihrer Karriere in Angriff und entschloss sich für die Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar".Großen Zuspruch erhält Angela vom ersten Tag an aus dem engsten Familienkreis. Ihr Mann Roberto steht ihr als verlässlicher Partner zur Seite und unterstützt sie als ständiger Begleiter bei ihren Konzerten. Selbst die beruflichen Rückschläge machten sie nur noch stärker und sie widmete mit voller Entschlossenheit alle Kraft der weiteren Ausbildung ihrer Stimme. Der Weg nach oben wird kein leichter sein - doch Angelas Freude am Singen und ihr Durchhaltevermögen verheißen für sie jetzt schon eine aussichtsreiche Zukunft am Schlagerhimmel.Um Angelas erste eigene Lieder zu hören, mussten sich ihre Fans lange gedulden - doch das Warten hat sich gelohnt! Angelas erste Single "Wochenende" ist der perfekte Einstieg um nach Feierabend den Stress einer harten Arbeitswoche hinter sich zu lassen und endlich abzuschalten. Mitreißend und einprägsam verführt Angela mit klarer Stimme und lässt nicht nur die Herzen der bereits treuen Fans höher schlagen - Ihre neue Single ist noch mehr ein Grund um bereits jetzt mit großer Vorfreude auf das nächste Konzert der lebensfrohen Familienmutter zu warten."Wochenende" ist ein Song der mehr sagt als tausend Worte. Lebensfreude, Glück und Spaß am Singen und Tanzen sind in einem großartigen musikalischen Beitrag vereint auf den wir uns freuen, wenn die Stimmung beim fröhlichen Zusammensein ihren Höhepunkt erreicht. Angela findet Melodien, mit denen wir dem Alltag entfliehen und alle Sorgen vergessen können und der wohltuende und gleichsam energische Rhythmus spiegelt in schöner Weise die Lebensfreude wieder, die Angela ausstrahlt. Ein ganz klarer Fall - Angela beweist auf ihrem Debut mit vollem Einsatz, dass es sich lohnt für seine Träume zu kämpfen!Die Single ab 19.6.2017 auf allen üblichen Downloadstores und bei Ihrem Musikhändler erhältlich.Im Web: www.angelaprescher.deFB: https://www.facebook.com/AngelaPrescher/?fref=ts