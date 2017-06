Mandy Schwarz mit ihrer ersten Single ,,Du bist mein Liebeshauptgewinn"

Mit ihrer ersten Single "Du bist mein Liebeshauptgewinn" und dem Know How des MMM-Artist-Managements im Gepäck begibt sich Mandy Schwarz nun auf die Reise in die weite Welt. Inspiriert vom musikalischen Hochglanz aus den Häusern Berg und Fischer schießt die einstige Pallas-Show-Band-Bardin mit Armors Pfeilen nur so um sich.Ummantelt von zeitgemäßen Pop-Beats und eingängigen Synthieflächen gibt Mandys Organ die Richtung vor. Mit dem berührenden Klang ihrer Stimme tänzelt die brünette Sängerin spielend leicht am Genre-Durchschnitt vorbei und lässt dabei zahllose Liebesherzen höher schlagen. Wenn die größte Kraft des Daseins ihre Flügel ausbreitet, lädt Mandy Schwarz zum Mitfliegen ein. Über den Wolken schwebend löst sich die Tristesse in Luft auf. Zweisamkeit pur. Kann es etwas Schöneres geben? Wohl kaum.Mandy Schwarz rollt dem Glauben an die ultimative Vereinigung von Gefühlen den roten Teppich aus. Und das mit einem Soundtrack an ihrer Seite, der sich von dem der Branchengrößen nicht zu verstecken braucht. Lass uns lieben, nichts verschieben, singt sie. Was zählt ist der Augenblick. Das Gestern verstaubt bereits im Archiv. Der Morgen kann warten. Im Hier und Jetzt wird das Leben gelebt und geliebt.Mit ihrem musikalischen Leitfaden für das perfekte Glück bringt Mandy Schwarz die Sehnsüchte und Träume eines jeden Liebenden auf den Punkt. Wer nach diesen dreieinhalb Minuten immer noch mit Zahlen jongliert und von einsamen Cabrio-Rundfahrten im eigenen Garten träumt, dem kann immer noch mit der Maxi-Version auf der gleichen CD geholfen werden! Wobei, spätestens jetzt sollte auch dem letzten Suchenden klar sein: Nur die Liebe zählt!Die Single "Du bist mein Liebeshauptgewinn" ist ab 7.7.2017 auf allen üblichen Downloadportalen und dem Musikhändler Ihrer Wahlt erhältlich.Mandy Schwarz im Web: http://mandyschwarz.de/ Mandy Schwarz auf Facebook: https://www.facebook.com/Mandy-Schwarz-18748469060...