Me(e)hr erleben an der Ostsee!

Bald beginnt wieder die Ferienzeit und endlich ist auch wieder Zeit, die Seele baumeln zu lassen.Wer an Nord- oder Ostsee fährt, sucht vor allem die Weite des Himmels, die Wärme der Sonne, die Frische des Wassers und vielleicht auch unverplante Zeit mit der Familie oder mit sich selbst. Die Wellen beobachten, den Wind auf der Haut spüren, im kühlen Wasser schwimmen, Vögel hören und Tiere beobachten, ein gutes Buch lesen – zu sich selbst zurückfinden.Die Tourismuszentralen der Ferienorte lassen sich auch noch gesellige Programme einfallen, originelle Feste werden gefeiert und die lokalen Leckerbissen mit viel Fisch werden gereicht.Auch die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland bietet unter dem Motto www.kirche-am-urlaubsort-de ein abwechslungsreiches Programm. Das Mitarbeiterteam für die Orte an der Nord- und Ostseeküste von den Inseln Föhr, Pellworm und Helgoland über Schönberger Strand und Laboe bis Grömitz hat sich im Niels-Stensen-Haus bei Hamburg zur Vorbereitung vielfältiger Aktivitäten für Familien, Kinder, Jugendliche und Senioren getroffen.So wird es wieder Andachten unterm Sternenhimmel, Gute-Nacht-Geschichten, Sockenpuppenspiel, Piratenfeste, Familienfrühstück, Kuttergottesdienste, Taufgottesdienste am Schönberger Strand, Bastel- und Spielcafés, Fackelwanderungen an der Steilküste und viel Zeit zum Reden und Zuhören geben. Bei diesen Gelegenheiten können sich die Urlauber kennenlernen und neue Freundschaften finden. In der schönsten Zeit im Jahr haben sicher viele den Wunsch „Neue Luft für die Lungen, neue Dine für die Augen, neue Ideen für den Geist. Das sollte ein Urlaub den Menschen immer geben“. Die wunderbare Natur an Nord- und Ostsee und die Angebote vor Ort wollen das gerne unterstützen.