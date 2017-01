Sängerin Antonia aus Tyrol ist auf Wintertour 2017

Mit im Gepäck hat Antonia aus Tirol neben ihren bereits bekannten Hits, zwei neue Songs. Ihre internationale Single, die weibliche Version von "The Sound of Silence" veröffentlicht unter "Antonia Tyrol", mit dieser Ballade machte sie zur Weihnachtszeit einen Abstecher in das Rock-Genre. Ab 11.01.2017 ist dieser Song in 242 Ländern weltweit überall erhältlich. Und natürlich passend zum Winter von "Antonia aus Tirol", ihre brandaktuelle Partyschlager Single "Diesen Apres Ski".Jetzt im Winter sieht man Antonia jede Woche live von Sonntag bis Dienstag in Schladming, Tux, Mayrhofen, Sölden, unter dem Motto "Hüttengaudi" pur. Antonia aus Tirol hat eine riesige internationale Fangemeinde.Große und Kleine Fans. Das macht sie zum absoluten Publikumsmagneten. Zum erfolgreichen musikalischen Zugpferd auch für alle Tourismusregionen und Wintersportgebiete. An den Wochenenden gibt Sängerin Antonia zudem Konzerte in großen Schlagerhallen und bei Festivals in ganz Deutschland, Niederlande, Dänemark, Spanien. Auch in diesem Winter reist Antonia mit ihrem Team während der Wintermonate wieder tausende Kilometer quer durch Europa.Ihre Karriere begann 1999 mit Dj Ötzi und dem gemeinsamen Nr. 1 Hit "Anton aus Tirol". Danach startete Antonia ihre Solokarriere und landete zahlreiche Hits. Ihre Musik ist so vielschichtig und abwechslungsreich wie ihre Fans. Einer ihrer größten Hits ist "1000 Träume weit-Tornero" Zu dem großen Hit aus den 70igern schrieb sie den neuen deutschen Text und landete mit ihrer neuen Version einen Charthit.