"Sanssouci' - Neuer Lyrik-Band vom Wesen, Sinn und Ziel des Menschen

Die neuen, im Lyrik-Band "Sanssouci' erschienenen Gedichte von Marie-Dominique Unkel befassen sich auf lebendige Weise mit den Herausforderungen zwischen menschlichem Streben und Begehren, zwischen individueller Wahrheit und realer Wirklichkeit. Aufgezeigt wird die Dualität von gelebter Vergangenheit und realer Gegenwart. Die poetische Dichterin vermittelt Gedankenwelten zu Gesellschaft, dem Wandel der Mentalitäten und dem Zustand der Welt. Über allem steht die zentrale Herausforderung des Individuums: nach dem Sinn des Lebens und Daseins. "Mensch sein ist auch eine Bestimmung", sagt Marie-Dominique Unkel. "Denken und Fühlen sollten auf das Ziel des Guten ausgerichtet sein". So lenken die Gedichte die Sinne der Leser einmal besinnlich sublimierend, ein anderes Mal nachdenklich bedrückend auf die Fragestellungen der Gegenwart und liefern damit neue Gedankenanstöße zur konstruktiven Selbstreflektion.Die Basis für diese thematische Auseinandersetzung bildet ihr Ethikverständnis nach dem ganzheitlichen Prinzip. Marie-Dominique Unkel formuliert in Duktus und Vokabular konzentriert und bedient sich dabei einer einprägsam direkten Sprache. Sie bleibt der Lyrik verhaftet und verdichtet Emotionen stringent zu einer poetischen Essenz. Gedanken und Leitlinien verarbeitet sie dafür komprimierend in assoziierenden Wörtern: gefühlvoll, philosophisch und stets menschlich.Im Alter von 22 Jahren traf Marie-Dominique Unkel auf den Philosophen Jean-Paul Sartre, der für erste Inspirationen zu ihren literarischen Arbeiten sorgte. Weitere Begegnungen mit renommierten Literaten wie Suzanne Chantal aus dem Schriftstellerkreis um Andre Malraux folgten. Mehrfach wurde sie mit dem Poesiepreis Prix Honneur Charles Le Quintrec ausgezeichnet, bereits 1976 erhielt sie den Literaturpreis "Moulin de l'Ecluse". Seit dem 17. März 2017 ist sie zudem Mitglied der französischen Literatur-Institution La Societe des Poetes Franais, an der Seite von berühmten Schriftstellern wie Jean Cocteau, Leopold Senghor und zahlreiche weiteren. Marie-Dominique Unkel studierte Literaturwissenschaften, Journalismus, Psychologie, Philosophie, englische Literatur und Sozialwissenschaften in Paris. Entsprechend findet sich ihr interdisziplinäres Wissen in der Ausdruckskraft ihrer Poesie wieder. Darüber hinaus ist sie Inhaberin eines alteingesessenen Anti-Stress-Zentrums mit Spezialisierung auf Holotherapie zur Gewichtsreduktion.Auszug aus Sanssouci - ENTSCHLEIERTE FRAUEN:WennJene, die eingeschlossen sindIn einem Haus,In einer Idee,In einer Religion,In einem SystemAus Perversionen und Lügen,Am Boden gehalten und dem Tod geweihtIn mörderischen IdeologienUnvereinbar mit den universellen GesetzenVon Toleranz und Freiheit.Wenn die grausame UnterdrückungSadistisch und zerstörerisch,Ins Bewusstsein vordringt,Wird diese kranke, pathologische Macht,Die sich jeglicher Entwicklung widersetzt,Vernichtet werden.Wenn diese Frauen, verschleiertDamit nicht ein jeder ihre SchönheitOder einfach ihre Persönlichkeit entdecken kann,Wenn sie aufstehen werden.Befreit von verbotenen Schikanen, FrustrationenAggressionen,Werde Sie, ihre Peiniger, untergehen.Gedichtband SanssouciVerlag: Mylinfalkläm - Asperger Taschenbücher; Auflage: 1Sprache: DeutschISBN 978 - 3 - 9816775 - 8 - 4Preis 14,50 EUR