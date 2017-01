Brunftzeit- Wildwechsel und Liebestaumel

Burgthann : Haus der Musik |

Kabarettabend mit Nepo Fitz

Samstag, 18. Februar um 19:30 im Haus der Musik in Unterferrieden/Burgthann



Platzhirsch der Bühnenunterhaltung:

Noch höher kann einer die Latte kaum legen. Als Spross einer Jahrtausende alten Künstlerdynastie stellt sich Nepo Fitz in seinem zweiten Solo „Brunftzeit“ vor: Sohn der Kabarettistin Lisa Fitz und des Musikers Ali Khan, ein hervorragender Musiker und ausgebildeter Schauspieler mit erstaunlichen tänzerischen Fähigkeiten.

Nepo Fitz kann alles!“, marktschreit es aus den Lautsprechern.

Sein Thema ist die Brunft, beim homo sapiens bekanntermaßen ein ganzjähriges Phänomen.

Er ist ein Mann geworden. Das glaubt er zumindest – und endlich ist er bereit für den bayerischen Neun-Punkte-Lebensplan: Schule, Studium, Beruf - Bausparer, Heirat, Kinder - Haus, Hund - Tod.

Er erzählt (vom Nachstellen, Erobern, Nestbauen, Trennen), rezitiert und parodiert mit fantastischen Stimmen (den Schwiegervater, die Freundin, den Feng-Shui-Heini), spielt auf und vor der Bühne, pantomimisch bis schwafelnd (den Gorilla, dem sich der brunftige Mann bemerkenswert annähert, den Siedlungssheriff, sogar der kaputtgesoffene Kabarettfan...)

Wort- und Musikkabarett im Wechsel, rasante Rock ’n‘ Roll-und Boogie-Woogie-Einlagen am Piano mit und ohne Gesang, verbindet er in seiner „Mannwerdungs-Trilogie“ zu einem stimmigen Gesamtkunstwerk.

Bühne frei, Augen auf, Ohren gespitzt und Platz für einen Platzhirsch der Bühnenunterhaltung!

Vorverkaufsstellen:

Rathaus Burgthann, Zimmer 5, Telefon: 09183/401-23, alle Sparkassen in der Gemeinde Burgthann, Raiffeisenbanken Burgthann und Oberferrieden, Gemeindebücherei und Lotto-Eckersberger im Kaufland.

Eintritt: Vorverkauf: 11,-€ / Abendkasse: 13,-€