Jazz und Kulturverein Burgthann: Audrey Martells

Audry Martells & Walter Fischbacher Trio



Sie hat Lieder für George Benson und Randy Crawford geschrieben. Für Celine Dion, Mary J. Blige, Jewel und Joan Osborne Back-up Vocals gesungen. Mit ihrer eigenen Band wird sie in der New Yorker Scene als "the next big thing" gehandelt.Jetzt kommt Audrey Martells erstmals als Solo Künstlerin nach Europa. Sie präsentiert ein Repertoire an Jazz Standards und Eigenkompositionen, das so klingt wie diese Frau ihr Leben lebt: Kraftvoll, verwundbar, lebensfroh. Obwohl Martells die ersten 7 Jahre ihres Lebens in England verbrachte, ist ihr Akzent glasklar amerikanisch. Ihre Stimme hat zugleich Power und Agilität, ihr Stil ist vom Soul eingefärbt, ihr Rhythmus verankert in der Erdigkeit jamaikanischer Vorfahren. Die Presse nennt Martell in einem Atemzug mit Erykah Badu und Tina Turner.Begleitet wird sie von:Walter Fischbacher, piano; Ulf Stricker, drums und Petr Dvorsky, bass