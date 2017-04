Jazz und Kulturverein Burgthann: Laco Deczi Celula New York

Laco Deczi Celula New York

Laco Deczi und seine Band Celula aus New York haben nach eineinhalb Jahren Abwesenheit in ihrer Europatournee natürlich auch wieder eine Station bei den Jazzfreunden in Burgthann eingeplant.Seit mehr als dreißig Jahren ist Laco als Schatzgräber unterwegs. Sein Instinkt für junge, hochkarätige Musiker aus dem Schmelztiegel New York lässt ihn immer wieder fündig werden. Und immer wieder gelingt es ihm ohne Probleme mit kräftigem Rhythmus fetzigen Latin- und Rockjazz zu zelebrieren. Bei seinen Balladen beweist er, wie meisterhaft und einfühlsam seine Kompositionen sind und wie er sie mit seinem Instrument und seiner Band umzusetzen versteht.Die Besetzung ist dieses Jahr kein Geheimnis. Sicher ist, dass er seinen in Amerika als Schlagzeuger sehr gefragten Sohn Vaico mitbringt. An den keyboards Jan Ales. Am E-Bass Michael Krasny.