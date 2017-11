Norbert Nagel und Band



Er ist Spezialist wenn es um die Schnittpunkte von Musikstilen geht, öffnet Musikkosmen in feinsten Klangnuancen und seziert das, was die Musik im Innersten zusammenhält. Am Vormittag Big Band Probe, am Abend Bolero in der Philharmonie, am nächsten Tag Hommage an Piazzolla: kaum ein Musiker ist so vielseitig wie der Saxophonist und Klarinettist Norbert Nagel.: Saxophon, Klarinette: Gitarre: Bandoneon