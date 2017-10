Kulturtage in Schwarzenbach

Vom 20.-22.Oktober 2017 findet zum zweiten Mal die Ausstellung „Kultur am Kanal“ statt. Verschiedene Künstler aus der Region präsentieren Werke direkt am Ludwigs-Kanal. In diesem Jahr konnten auch der renommierte Bildhauer Michael Pickl aus Kastl sowie die bekannte Neumarkter Malerin Karin Allar gewonnen werden. Außerdem sind noch Werke des Bildhauers Kai Höppner aus Beilngries zu sehen, sowie Keramik und Schmuck der Bucher Künstlerin Christa Göhring. Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag jeweils von 14:30- 18:00 Uhr geöffnet und findet in den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft Schwarzenbach statt. Der Eintritt ist frei.

Neben den regionalen Künstlern wird auch die Schweizer Theatertruppe „Die Boten“ zu erleben sein. Am Freitagabend steht das Drama „Der Fischbecker Wandteppich“ auf dem Programm, am Samstag satirische Szenen unter dem Titel: „Mensch, wer bist du?“ Die Vorführungen finden jeweils um 20:00 Uhr statt. Die Kulturtage enden mit einem bunten Kunstgottesdienst am Sonntagabend um 18:00 Uhr.

Schirmherr ist der Burgthanner Bürgermeister Heinz Meyer.

Veranstaltungsadresse: LKG, Haspelwiesen 1,

90559- Burgthann / Schwarzenbach