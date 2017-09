MistleToe & Ivy- Irish Folk

Burgthann : Burg Burgthann |

MistleToe & Ivy in Konzert

Samstag, den 30. September um 19:30 Uhr

in der Burg Burgthann



Traumhaft sicherer mehrstimmiger Gesang und die beeindruckende

Beherrschung akustischer Saiteninstrumente – das sind die Qualitäten, die MistleToe & Ivy seit mehr als 25 Jahren auf die Bühne bringen, hier im historischen Ambiente der Burgthanner Burg.



Die Band präsentiert authentische Singer/Songwritermusik aus England, Irland, Schottland und den USA im Stil von Jim Croce, Simon & Garfunkel und den Dubliners. Besonders am Herzen liegen den MistleToes aber die Vorstellung von hierzulande eher unbekannteren Songwritern, wie Dougie Mclean, Tim O’Brien oder Alan Taylor, die mit ihrer feinen, und leisen Poesie dem mainstream der technisierten Popkultur mit handgemachter Musik trotzen.



Gelegenheitshörer und Musikfans sollten sich die Chance nicht entgehen lassen die Band live zu erleben, denn mit Musikern hält es sich manchmal genau so wie mit gutem Scotch. Mit der Zeit reifen sie und entwickeln eine ganz bestimmte Note, die sie einzigartig macht