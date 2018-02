Naturdetektive Burgthann - Nachwuchs gesucht

Burgthann - Die Naturdetektive, eine Kindergruppe des Bund Naturschutzes, sucht Nachwuchs. Kinder ab der 1. Klasse und ab sofort auch Erwachsene, die Spaß haben, mit den Kindern etwas zu unternehmen.

Kontakt:

Alle Kinder sind herzlich willkommen, die mind. in der 1. Klasse sind, Freude an der Natur haben, gerne im Wald unterwegs sind und Interesse an Tieren und Pflanzen haben.Die Gruppe trifft sich etwa einmal im Monat (meistens Samstag Nachmittag) um die Natur in und um Burgthann zu erkunden.Die jetzigen Betreuer - bis auf eine - werden nur noch dieses Schuljahr, also bis Juli 2018, die Naturdetektive begleiten. Darum suchen wir ganz dringend Nachfolger - am Besten ab sofort.Es wäre schade, wenn es die Naturdetektive ab nächsten Schuljahr nicht mehr geben würde.naturdetektive@mail.de0157/56937466 (nicht immer erreichbar)Die aktuellen Betreuer würden sich über regen Zulauf sehr freuen.Heidi Bradacz, Silke Frauenholz, Andrea und Christian Gailer, Eva Rieger, Amanda und Pierre Sugar