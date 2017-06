Burgthann : Burg Burgthann |

Bei einem weiteren „Open Air in der Burg- Event“ wird die Gemeinde Burgthann zusammen mit

„Da Huawa, da Meier und I“- die „Zeit“ feiern.



Wann: am 12.August2017

Wo: Im Burghof der Burg Burgthann- bei schlechtem Wetter überdacht / teilbestuhlt

Eintritt: 22,- im Vorverkauf / 26,-€ an der Abendkasse und 13,-€ ermäßigt für Kinder bis 14 Jahre

Einlass: 18:30 Uhr / Beginn 20:00 Uhr

Catering: Panorama Gasthof „Burgschänke“



Die Zuhörer werden gemeinsam mit einer der erfolgreichsten Musikkabarett-Gruppen Bayerns über die Zeit lachen, singen, sich Gedanken machen,- denn die "Zeit is a Matz!" Sie schlängelt und windet sich in alle Richtungen: Mal vergeht sie wie im Fluge, mal bleibt sie mit einem Schlag stehen.

„Soll’s vergeh’n, bleibt’s steh. War’s amoi schee, tuat’s vergeh.“



„Zeit is a Matz!“ heißt das neue Programm von Da Huawa, da Meier und I, mit dem die drei Vollblutmusiker seit 2016 quer durch ganz Bayern unterwegs sind.

In gewohnt witziger Weise schauen Christian Maier (da Huawa), Matthias Meier (da Meier) und Siegi Mühlbauer (I) der Gesellschaft auf die Finger, besingen das bayrische Gemüt und geben Gas im Hier und Jetzt, denn die Uhr, „de muass vom Deife sei“.

Sie hinterfragen unser Tun und Lassen und erzählen Geschichten aus dem Alltag. Geschichten die den Zeitgeist der Gesellschaft widerspiegeln. Aufgespielt wird in Tracht, gesungen in bayrischer Mundart. Themen wie Streichwurst-App, Globalisierung und Massentierhaltung werden systematisch „aufgearbeitet“.

Zu allem haben „Da Huawa, da Meier und i“ deutlich was zu sagen und – vor allem – zu singen.



Freuen Sie sich auf einen Mix aus gesellschaftskritischen Texten kombiniert mit bayerischem Humor im historischen Ambiente.