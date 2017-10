Jazz und Kulturverein Burgthann: Alfred Hertrich Trio

Wilfried Lichtenberg

Hans-Günter Brodmann

Alfred Hertrich TrioFrühschoppenAls Gitarrist hat sich Alfred Hertrich einen guten Ruf erspielt. In seiner fast 50-jährigen Praxis hat er seine Spielweise technisch perfektioniert, ohne allerdings die Grundkonzeption aufzugeben. Sie ist geprägt von einer freien Spielweise, wie sie in den 60er Jahren von Musikern wie Ornette Coleman, Paul Bley oder Jimmy Giuffre entwickelt wurde. In dieser Musik gibt es keine Trennung von Melodieinstrument und Begleitung, jedes Instrument ist gleichberechtigt, man geht aufeinander ein, verwendet Zitate und trifft sich bei eingängigen Phrasen oder Themen. Dabei beschränkt sich Hertrich auf den Naturklang seiner Gitarre.Sein Spiel ist immer geschmackvoll und aussagekräftig und geht unter die Haut. Die Themen werden von Gitarre und Bass in sprühendem Wechselspiel aufgegriffen und abgewandelt, mal schwelgt der Musiker in gefälligen Harmonien, die wenig später in freien Improvisationen zerpflückt werden. Mit dabei:, Bass und, Schlagzeug.