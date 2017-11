Adventsmarkt der Lichter an der Dillenberg-Schule Cadolzburg

Schüler, Eltern, Lehrer, sowie der Förderverein der Dillenberg- Schule Cadolzburg laden Sie ganz herzlich ein zum

Adventsmarkt der Lichter

am Freitagabend, den 08. Dezember 2017

an der Dillenberg- Schule in Cadolzburg,

Breslauer Str. 5

von 17.00 – 20.00 Uhr

Der Elternbeirat sorgt für das leibliche Wohl mit Bratwürsten, Steaks und einer großen Cafeteria. Der Gesamterlös kommt wie jedes Jahr den Schülern der Dillenberg- Schule zugute.