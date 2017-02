Cadolzburg : Gaststätte Friedenseiche |

Kurz vor Ostern ist es wieder soweit:

Die Wiesentaler spielen ihr großes Stück! Dieses Jahr wird ein Bauernschwank in drei Akten von Manfred Bogner aufgeführt, „Rosinas letzter Wille“. Erstmalig unter der Regie von Lothar Schrems.

In dem Stück erfahren die drei überzeugten Junggesellen und leidenschaftlichen Kartenspieler Franz, Schorsch und Willi vom Tod ihrer gemeinsamen, von allen heimlich geliebten Jugendfreundin Rosina. In ihrem Testament verfügt sie, dass die Drei bei einem Turnier gegeneinander karteln sollen. Der Sieger soll ihr äußerst beträchtliches Erbe erhalten. Was die Herren nicht ahnen: Das Turnier ist ein Test...



Die Aufführungen finden statt am 25., 26. und 31. März und am 1. und 2. April, jeweils um 19.30 Uhr bzw. sonntags um 17.00 Uhr. Eintritt 7,- EUR. Platzkarten im Saalbau List (Friedenseiche) können bei Fam. Lorenz, Tel. 09103/8523, oder per Mail an karte@theatergruppe-wiesentaler.de reserviert werden.