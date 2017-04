Frühjahrsempfang der Grünen

Bereits zum dritten Mal findet der Frühjahrsempfang des Kreisverbands Fürth-Land von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN statt. Das diesjährige Motto lautet:

Fairer Handel: Wege zur ökologisch-sozialen Marktwirtschaft.

In Zeiten, in denen weltweit ein "ich zuerst" und damit ein um sich greifender Nationalismus verstärkt in Erscheinung tritt, wollen MdB Beate Walter-Rosenheimer (Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck) und MdB Uwe Kekeritz (Direktkandidat zur Bundestagswahl 2017 für den Wahlkreis Fürth) in Ihren Vorträgen ein Plädoyer für einen fairen Handel weltweit und vor Ort halten. Anschließend bleibt genügend Zeit zur Diskussion.