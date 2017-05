Inklusionschor Cadolzburg

So bunt wie die Zusammensetzung der Chormitglieder zeigten sich die 90 Sängerinnen und Sänger des „Inklusionschors“ auch optisch bei ihrem großen Auftritt beim Konzert „Musik stiftet Freude“ am 06. April 2017 am Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium Oberasbach.

Die verschiedenen Farben der T-Shirts deuten an, dass sich hinter dem Inklusionschor aus Cadolzburg eine bunte Mischung aus Schülern und Lehrern der drei benachbarten Schulen verbirgt. Dass der Auftritt als großer Gesamtchor gelang, setzte viel Kooperationswillen und Flexibilität aller Beteiligten voraus. Das Grundgerüst bildet der Chor der Dillenberg-Schule mit etwa 50 Schülern, der das ganze Jahr für verschiedene Auftritte probt. Der engen Zusammenarbeit der drei Nachbarschulen entsprang die Idee, zu verschiedenen Veranstaltungen immer wieder einen großen Chor entstehen zu lassen. Die Chefin des Förderzentrums, Jutta Weber tritt dann gemeinsam mit St. Thumm als Chorleiterin auf, so dass nach zahlreichen intensiven Probenterminen aus dem bunten Haufen ein harmonisches Ganzes entsteht. Die ersten Erfolge dieser Kooperation waren bei der Einweihung der Schulmensa im November 2017 bereits zu hören.Aus der Grundschule werden wir mit 21 Schülern der Klasse 4a und ihrer Lehrerin A. Keckeis wirklich tatkräftig und sangesfreudig unterstützt. Für die Mittelschule Cadolzburg organisiert und übt S. Kraus mit 19 begeisterten Sängerinnen und Sängern zum Teil aus ihrer eigenen Klasse mit Schülern, die noch nicht lange in Deutschland wohnen und sich gerne einbringen.Mit dem aktuellen Hit „One Call Away“ und dem schmissigen Song „Sing Sing Sing“ , begleitet von St. Thumm am Klavier und P. Grasser am Schlagzeug, wollten wir gemeinsam das Publikum überzeugen und bekamen auch viel Beifall und Lob dafür. Die große Aufregung und das viele Proben hatte sich also gelohnt!