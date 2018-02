Theatergruppe Wiesentaler - Pension Hollywood

Cadolzburg : Gaststätte Friedenseiche |

Die Wiesentaler spielen wieder!



Anfang März ist es wieder soweit: Die Wiesentaler spielen ihr großes Stück! Dieses Jahr wird ein Schwank in 3 Akten aufgeführt: „Pension Hollywood“.

In einer kleinen Pension findet sich ein illustres Völkchen ein: Wirt und Wirtin, ihre schrulligen Schwestern, ein wiedergeborener Indianer, ein Vogelkundler, eine Dessousverkäuferin und ein Polizist. Und dazu kommt noch das Pärchen, das in der Pension vermeintlich einen Hollywood-Film drehen will...

Die Aufführungen finden statt am 02., 03., 04., 09., 10. und 11. März jeweils um 19.30 Uhr bzw. sonntags um 17.00 Uhr. Eintritt 7,- EUR. Die Einnahmen vom 11. März werden für einen guten Zweck gespendet. Platzkarten im Saalbau List (Friedenseiche) können bei Fam. Lorenz, Tel. 09103/8523, oder per Mail an karte@theatergruppe-wiesentaler.de reserviert werden.