Ski- und Winterbasar am Gymnasium Eckental

Am Samstag, den 11.11.2017 findet wieder ein kommissionierter Secondhandbasar des Elternbeirates am Gymnasium Eckental statt.



Angeboten werden können der Jahreszeit entsprechende Sportartikel (in allen Größen) sowie modische Kleidung ab Größe 140 und Schuhe ab Größe 35. Zur Anprobe der Textilien stehen Umkleidekabinen und Spiegel zur Verfügung.



Des Weiteren können Lehrbücher und –software, Lesebücher, Gesellschaftsspiele, PC-Spiele, Spielekonsolen, CDs und DVDs, Musikinstrumente und auch Schulrucksäcke sowie (Hand-)Taschen angeboten werden.



Der Verkauf findet am Samstag, den 11.11.2017 von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr in der Aula des Gymnasiums Eckental in Eschenau statt.



Wie immer bietet auch der Förderverein während dieser Zeit Kaffee und Kuchen an sowie schöne Dinge aus der Kreativwerkstatt.







Weitere Informationen für Verkäufer finden Sie auf der Homepage unter



www.gymnasium-eckental.de -> Gremien -> Elternbeirat -> Veranstaltungen