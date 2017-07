Auch in Heroldsberg Rekordbesuch beim Juli-Termin des Blutspendens (BSP) in der Grundschule

Großer Andrang Zu diesem Termin am Do.,13.Juli, kamen 142 potentielle Spender/innen. Auf Grund des großen Andrangs sind auch hier wieder einige ohne zu spenden gegangen. Das BRK Heroldsberg bemühte sich bereits in den letzten Wochen darum, dass der Blutspendedienst aus Wiesentheid ein größeres Team mit mehr Liegen für künftige Termine bereit stellt, dies gilt auch für die Bereitstellung eines weiteren Arztes. Die Bereitschaftsleitung und die Organisatoren aus dem Betreuungsteam werden nochmals beim BSP-Dienst Wiesentheid um eine personelle Verstärkung bitten, um den Ablauf der Blutspende - vor allem bei den Wartezeiten - für die Wartenden zeitlich zu verkürzen



Zur Spende wurden 125 Blutspender/innen zugelassen, davon vierzehn Erstspender/innen. Herzlichen Dank an alle Spender/innen, die zu diesem Termin erschienen waren, ebenso an die acht ehrenamtlichen Helfer des BSP-Betreuungsteams und die Mitarbeiter des medizinischen Teams, die den Ansturm dennoch gut bewältigt haben.

Ehrungen

Geehrt werden konnten: Daniela Dokic aus Neunkirchen a. Br., Daniel Gugel aus Kalchreuth, Gabriele Kellner aus Eckental, Julia Hofmann, Anja Koch, Claudia Schicker und Anne Schulz für dreimaliges, Bianca Winter (alle aus Heroldsberg) für zehnmaliges und Margit Fröhlich aus Kalchreuth für 25maliges Blutspenden.

Nächster BSP-Termin wird in Eckental sein

Nächster Termin ist in Eckental-Eschenau (Mittelschule) am 28. September 2017 in der zeit von 17:30 bis 20:30 Uhr



Für das BSP-Betreuungsteam des BRK Heroldsberg Detlef-Lutz Pertek