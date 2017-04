BRK Bereitschaft Heroldsberg freut sich über eine Geldspende der Theatergruppe Heroldsberg

Peter Basel und Sybilla Reichert (Vorstände der Theatergruppe) übergaben am 19.04. vor dem Bereitschaftsunterricht eine Spende über 500 € an Bereitschaftsleiterin Daniela Zimmermann und Mannschaftssprecher Stefan Böhm für die Anschaffung des neuen MTW (Mannschaftstransportfahrzeugs), das ca. 50.000 € in der gewünschten Ausstattung kostet und zur Hälfte durch Spenden und Bereitschaftseinsätze finanziert werden soll.Die Bereitschaft bedankt sich nochmals für die großzügige Spende und wünscht der Theatergruppe weiterhin viel Erfolg bei ihren Auftritten.Weiterhin ist jede Geldspende für die Finanzierung des neuen MTW sehr willkommen; die Kontonummer und alle weiteren Daten stehen auf der Startseite der Homepage von "www.brk-heroldsberg.de " .Detlef-Lutz Pertek BRK Heroldsberg im April 2017