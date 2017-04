Neue Bereitschaftsleitung des BRK Heroldsberg

Daniela Zimmermann ist gewählte Nachfolgerin von Walter ReinfelderIm März wurde die bisher nur kommissarisch agierende Bereitschaftsleiterin (BL) Daniela Zimmermann als Leiterin in der alle vier Jahre stattfindenden Wahlen des BRK bestätigt.Diese und ebenso die stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Melitta Schön dankten nochmals dem früheren BL Walter Reinfelder, der aus Gesundheitsgründen im Okt. 2016 das Amt aufgegeben hatte, für seinen unermüdlichen Einsatz und seine hervorragende Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern und Organisationen.

AntrittsredeDaniela Zimmermann stellte in ihrer Antrittsrede fest, dass sie weiterhin gute Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb der Bereitschaft pflegen möchte und wünschte sich, dass die Bereitschaftsmitglieder weiterhin ihren großen aktiven Einsatz erhalten würden. Im Jahr 2016 haben die Bereitschaftsmitglieder 5407 h ehrenamtliche Dienste, davon 1400 im Rettungsdienst geleistet. Derzeit umfasst die Bereitschaft 50 aktive ehrenamtliche Mitglieder, darunter zwei Jugendliche.

Führung der BereitschaftDie neue Führung vom BRK Heroldsberg neben Daniela Zimmermann sindMarkus Müller als stellvertretender BL, Stefan Böhm als Mannschaftssprechersowie Julian Pertek als SEG-Leiter.

Mitgliederbefragung in der BereitschaftAm ersten "Unterrichtsabend" im April informierten Timo Wlotzka und Daniela Zimmermann über die Ergebnisse einer Anfang Januar durchgeführten schriftlichen Befragung. Auch wenn nicht alle Mitglieder an der Befragung teilgenommen hatten, ergab sich bei der Auswertung insgesamt ein positives Gesamtergebnis darüber, wie sich die Mitglieder in der Bereitschaft wohlfühlen.

Neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTW)Julian Pertek berichtete abschließend über die Spendenaktion für einen neuen MTW mit behindertengerechter Transporteinrichtung, das in etwa 50.000 € kostet und das zur Hälfte durch Spenden und Aktivitäten der Ehrenamtlichen finanziert werden soll. Eine Entscheidung, welche/s "Auto bzw. Marke " angeschafft werden soll, kann erst nach einem Angebotsvergleich vorgenommen werden.Detlef-Lutz Pertek für BRK Heroldsberg im April 2017