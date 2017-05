Rekordbesuch beim Mai-Termin des Blutspendens in Eckental-Eschenau

Zum Termin in der Mittelschule am Do.,18.05. waren über 140 potentielle Spender/innen erschienen. Auf Grund des großen Andrangs sind einige wieder ohne zu spenden gegangen. Das BRK Heroldsberg bemüht sich bereits darum, dass der Blutspendedienst aus Wiesentheid ein größeres Team mit mehr Liegen für künftige Termine bereit stellt.Zur Spende wurden 127 Blutspender/innen zugelassen, davon zwölf Erstspender/innen, darunter viele junge Leute. Herzlichen Dank an alle Spender/innen, an die neun ehrenamtlichen Helfer des Blutspendebetreuungsteams und die Mitarbeiter des medizinischen Teams, die den Ansturm dennoch gut bewältigt haben.

EhrungenGeehrt werden konnten:Britta Ziegler und Mario Skudre (beide aus Eckental), Christin Winter aus Nürnberg sowie Annika Nebert aus Kalchreuth für dreimaliges und Erwin Simon aus Eckental sogar für 100maliges Blutspenden.Nächster Termin ist in Heroldsberg am 13. Juli 2017 von 17:30 bis 20:30 Uhr in der Grundschule Schustergasse 5 .Für das Blutspendebetreuungsteam des BRK Heroldsberg Detlef-Lutz Pertek