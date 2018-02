Über 100 Blutspender beim Blutspendetermin in Eckental-Eschenau im Februar 2018, darunter viele aus Heroldsberg

Das Blutspende-Betreuungsteam des BRK Heroldsberg berichtet:



Nächster Termin

Über 100 Blutspender beim Blutspendetermin in Eckental-Eschenau im Februar 2018, darunter viele aus HeroldsbergBlutspenden rettet Leben - dies sagten sich 108 blutspendewillige Personen und kamen zum Termin in die Mittelschule von Eschenau am Do.,08.02.., wovon 97 zur Spende vom anwesenden Ärzteteam zugelassen wurden. Darunter befanden sich auch fünf Erstspender. Das Betreuungsteam und die Mitarbeiter des Blutspendedienstes haben sich über den starken Besuch und die vielen Ehrungen sehr gefreut .EhrungenGeehrt werden konnte aus Heroldsberg für dreimaliges Spenden Antonija Gavric, ebenso Sylvia Regenfuß aus Neunkirchen a. B., Maraike Scharf und Florian Kalb; für zehnmaliges Elisabeth Dietrich und Marion Metzger, für 25 maliges Blutspenden Monika Scholokowski und Elmar Bäuml, für 50 maliges Thomas Diller (alle aus Eckental).und sogar für100 maliges Blutspenden der Schnaittacher Martin Weber.ist in Heroldsberg im Bürgersaal neben dem Rathaus amDo., 05.04. in der Zeit von 17:30 - 20:30 Uhr.Für das Blutspendebetreuungsteam des BRK Heroldsberg Detlef-Lutz Pertek