2. Genuss-Festival Erlangen

Erlangen is(s)t gut!Mixen Sie sich aus 13 Zutaten Ihren individuellen Genuss, entweder bei einer Jagd nach Leckerbissen oder beim Besuch eines Gasthaustempels.Das Genuss-Festival besteht 2018 aus einer Genuss-Safari durch verschiedene Erlanger Geschäfte, bei der die Gäste gemütlich durch die Stadt schlendern und in ausgewählten Läden die Köstlichkeiten des Hauses probieren können. Flanieren kann man bei der Genuss-Safari im bellaventi, im Kunst Cafe, im Naturkost Vier Jahreszeiten, bei sine, im Vom Fass sowie in der Villa Zuckerbunt. Während der drei Tage hat man die Möglichkeit, den Gutschein, der für 18,00 € pro Person in der Erlanger Tourist-Information erhältlich ist, während der jeweiligen Öffnungszeiten gegen genussvolle Leckereien einzulösen.Neben der Genuss-Safari laden auch sieben Erlanger Restaurants die Gäste ein, sich bei einem Dinnerabend von Donnerstag bis Samstag mit leckeren Menüs verwöhnen zu lassen. Folgende Gastronomen bieten an ihren Dinnerabenden eine tolle Unterhaltung und einen Gaumengenuss vom Feinsten: das Restaurant Alter Simpl, der Gasthof Alter Brunnen (Marloffstein), das Restaurant Altmann’s Stube, das Restaurant Das Muskat, das Landgasthaus Polster (Kosbach), das Restaurant Rosmarin im Hotel Bayerischer Hof sowie das Restaurant Zen.Unser exklusiver Sponsoring-Partner Kropf Automobile, der seit über 125 Jahren Marktpräsenz in der Region hat, wartet mit einigen Überraschungen während des Festivals auf Sie. Unter allen Gästen verlost das Autohaus einen exklusiven VIP-Shuttle.Alle Informationen zum Genuss-Festival finden Sie auf der Website des ETM ( http://www.erlangen-marketing.de/veranstaltungen/g... ).