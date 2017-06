40. Erlanger Marktplatzfest

Erlangen : Marktplatz |

Bereits zum 40. Mal ereignet sich das traditionellste Innenstadtfest in der Hugenottenstadt: das Erlanger Marktplatzfest. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. In zahlreichen Marktbuden rund um den Marktplatz vor der markgräflichen Kulisse des Schlosses gibt es vom Schäuferle bis hin zum „Gewedelten“ fast alles, was der fränkische Gaumen begehrt.