Aktiv und sicher ins neue Jahr starten - Schnupperwoche beim FSV Erlangen-Bruck

Der Braten ist verspeist, das Feuerwerk erloschen und die Urlaubszeit vorbei – es geht wieder rein ins Alltagsgetümmel. Für diejenigen, die etwas für ihre (Selbst-) Sicherheit tun und aktiv ins neue Jahr starten wollen, bietet der FSV Erlangen-Bruck e.V. ab dieser Woche neue Selbstverteidigungskurse an. Interessierte können im Zuge der Schnupperwoche unverbindlich reinschauen und testen, ob das jeweilige Angebot etwas für sie ist.

Los geht es am Donnerstag (12.01.2017) von 10:00 bis 11:15 Uhr mit demfür alle, die sich noch nicht zum alten Eisen zählen und ein abwechslungsreiches und sie individuell förderndes Trainingsangebot suchen.Unter dem Motto 'Selbstbestimmt, selbstsicher und fit durch den Alltag' lernen dann ab Freitagabend (13.01.2017), 19:00 – 20:30 Uhr. Gleichzeitig bietet das Training einen super Ausgleich zum stressigen und bewegungsarmen Alltag über Kraft-, Entspannungs- und Atemübungen.Bereits etwas früher am Freitag, von 17 bis 18 Uhr könnenins Bushin-Ryu Kempo Karate reinschnuppern und ihre ersten Techniken zum Befreien aus Griffen und Schützen gegen Schubsen und Schieben ausprobieren.Alle Trainingseinheiten finden in der Halle des FSV Erlangen-Bruck e.V. (Tennenloher Straße 68) statt. Spaß und Freude an der Bewegung in der Gruppe stehen neben effektiver Selbstverteidigung an erster Stelle. Es kann in einfacher Sport- oder belastbarer Alltagskleidung mit Hallenschuhen, in Socken oder barfuß trainiert werden. Aufgrund der begrenzten Platzzahl ist eine Voranmeldung unbedingt erforderlich.Weitere Informationen und Anmeldung unter www.ffl-training.com/kempo oder der 0175 23 82 961.