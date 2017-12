Altstädter Weihnachtsmarkt 2017: Weihnachtszauber in Erlangen

ERLANGEN - Der eigens für die Altstadt entwickelte Weihnachtsmarkt verzaubert nun zum zweiten Mal den schönsten Platz in Erlangen – den Altstädter Kirchenplatz. Hier im Herzen der malerischen Erlanger Altstadt, die durch Kultur, die Qualität der ansässigen Einzelhändler und die gastronomische Vielfalt besticht, lädt wieder ein Weihnachtsmarkt mit einem ganz außergewöhnlichen Angebot die Besucher ein.

Ein vielfältiges Programm

Denn auch in diesem Jahr konnten wieder viele Vereine, Einzelhändler, Handwerker, Musiker, Theatermacher und Gastronomen für diesen einzigartigen Stadtteilweihnachtsmarkt gewonnen werden. Bereits im vergangenen Jahr war das Konzept, wieder mehr Fluktuation in den nördlichen Teil der Innenstadt zu bringen, voll aufgegangen. Und auch heuer – von Montag, dem 27. November bis Sonntag, den 24. Dezember – wird der Markt wieder Groß und Klein, Jung und Alt in die Erlanger Altstadt locken.Nach dem Erfolg des Vorjahrs wurde das Konzept des Altstädter Weihnachtsmarkts konsequent weitergedacht und um etliche Attraktionen erweitert. Neu sind dabei: • ein großer Bühnen-Pavillon mit Raum für Künstler und Gäste. • ein begehbarer 50er Jahre Zirkuswagen mit Ofen zum Aufwärmen. Hier werden vegetarische Burger von einem Jungkoch (ausgebildet im 2 Sterne Restaurant Süllberg, Hamburg), Kürbiscremesuppe, Plätzchen, vietnamesischer Gourmet-Kaffee und Glühhopfen angeboten. • die VIP-Hütte, täglich ab 17.00 Uhr geöffnet, kann für Feiern, Feste und Gelage aller Art gebucht werden. Von 14.00 bis 16.00 Uhr findet hier das Kindermalen statt.Und auch sonst kommen Groß und Klein auf dem Markt mit seinen stimmungsvollen Buden – drei davon sind für’s Ehrenamt reserviert – voll auf ihre Kosten. Egal, ob sich die Besucher mit Pulled Pork, Flammkuchen und Pizza, heißem Glühwein „von glücklichen Glühen“ oder leckerem Stachelbier kulinarisch verwöhnen lassen möchten oder ob sie Geschenke und Kunsthandwerkliches für sich und ihre Lieben suchen – Bommeltaschen, Blechautos aus Madagaskar, Schmuck aus Uhren, USBSticks aus Holz und vieles mehr.