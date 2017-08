Altstädter Weihnachtsmarkt Erlangen

Weihnachtsflair in der Erlanger Altstadt!Ein eigens für die Altstadt entwickelter Weihnachtsmarkt verzaubert den schönsten Platz in Erlangen – den Altstädter Kirchenplatz. Im Herzen der malerischen Altstadt, die durch Kultur, Genuss und gastronomische Vielfalt besticht und von der Qualität der ansässigen Einzelhändler lebt, bildet sich ein Weihnachtsmarkt mit mannigfaltigem Angebot gleicher Couleur ab.Der Besuchermagnet lockt Erlanger und Besucher Erlangens in die Altstadt, um auf dem unkonventionellen Altstädter Weihnachtsmarkt Müßiggang, Entschleunigung und besondere Momente neu zu entdecken.Ein schönes und abwechslungsreiches Kulturprogramm darf hier natürlich nicht fehlen!INFO27. November bis 23. Dezember 2017ÖffnungszeitenMo - Fr 12 - 21 UhrSa 12 - 22 UhrSo 12 - 21 UhrWeitere Informationen unter www.altstädter-weihnachtsmarkt.de oder Facebook