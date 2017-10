Basar für Baby- und Kinderkleidung & Spielsachen

Im Stadtteilhaus ISAR 12 am Anger in Bruck (Isarstraße 12) findet am Samstag, den 18.11.2017 von 9.30 - 13 Uhr ein Basar für Baby- und Kindersachen statt. Hier können Selbstverkäufer ihre Ware zum Verkauf anbieten, Kaufinteressenten sich umsehen und es kann gehandelt werden. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffe und Kuchen. Organisiert von der Seniorenanlaufstelle im Stadtteilhaus lesen Senioren für Kinder vor.Veranstaltet wird der Basar vom Bürgertreff ISAR 12 unterstützt durch die städtische Seniorenanlaufstelle und die städtische Kinderkrippe im Stadtteilhaus.Schwangere haben bereits ab 9 Uhr Einlass.VerkäuferInnen erhalten weitere Informationen unter Tel. 09131 - 34546 oder http://isarstrasse.de/websitebaker/pages/veranstal...