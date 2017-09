Benefizveranstaltung "Sonderfonds der Kinder"

Der Vorstand möchte sich bei allen Stiftern, Freunden und ehrenamtlichen Helfern für die großartige Unterstützung bedanken, die man in den letzten zehn Jahren bekam.Benefizveranstaltung am Sonntag, 08. Oktober 2017, 17.00 UhrSt. Matthäus-Kirche am Ohmplatz in ErlangenDem Anlass entsprechend wird der größte Teil der Veranstaltung vor allem von Kindern abwechslungsreich gestaltet:* Mädchen und Jungen - Trommelpower der Erlanger Projektschulen* über 20 „Zaubergeigen“- Kinder der Städtischen Sing-und Musikschule* farbige Bilder, gestaltet von Schülerinnen und Schülern des CEG, die die Töne der Musik ergänzen* einen Kurzfilm über Aktivitäten und Projekte des SonderfondsNach einer kleinen Pause erwartet die Gäste hervorragende Kammermusik mit Eva Bindere und Dorian Keilhack. Sie spielen César Francks Sonate für Violine und Klavier A-Dur. Gepant ist auch ein kurzer virtuoser Auftritt der inzwischen schon recht bekannten Geigerin Alma Keilhack.Abschließend woill die Bürgerstiftung den Abend bei Getränken und Imbiss ausklingen lassen. Anstelle eines Eintrittsgeldes wird am Abend um eine Spende zugunsten des "Sonderfonds für Kinder" gebeten.Programm / Ablauf: http://bit.ly/2wBYNIo