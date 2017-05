Bläsermusik zum Muttertag - Festgottesdienst mit Harmonic Brass München

St.Matthäus Kirche am Ohmplatz

St.Matthäus Kirche am Ohmplatz , Rathenaustraße 1 , 91052 Erlangen DE

Über 50 engagierte Blechbläser aus Posaunenchören und Orchestern der Region präsentieren im Rahmen eines Festgottesdienstes der evangelischen Kirchengemeinde St. Matthäus am Ohmplatz, Erlangen ein unterhaltsames Musikprogramm. Dieses wurde in einem eintägigen Workshop unter der Leitung herausragender Musiker von HARMONIC BRASS einstudiert. Im Anschluß an den Gottesdienst wird das musikalische Programm durch eine Matinee ergänzt. Neben dem XL-Posaunenchor der Workshop-Teilnehmer werden weitere Laienmusiker aus Erlangen und Umgebung das Programm bereichern. Und natürlich lassen es sich die Profis von HARMONIC BRASS nicht nehmen, das Publikum mit einer kleinen Auswahl aus ihrem Repertoire zu begeistern. Weitere Infos finden Sie auf den Internet-Seiten der Gemeinde St.Matthäus, Erlangen.

Der Eintritt ist frei. Spenden zu Gunsten des Orgelneubaus werden erbeten.