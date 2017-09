EAM Science meets Fiction @Lange Nacht der Wissenschaften

Der Exzellenzcluster Engineering of Advanced Materials und das Erlanger Zentrum für Literatur und Naturwissenschaft (ELINAS) präsentieren die Kunstausstellung “EAM Science meets Fiction”. In drei 20 minütigen Vorträgen wird außerdem das Geheimnis ausgewählter Bilder aus der Ausstellung „EAM Science meets Fiction“ aufgedeckt: was ist „eigentlich“ auf dem Bild zu sehen? Welche Fragestellung wird an diesem Material erforscht? Welcher Wissenschaftler steckt hinter dieser Forschung? Und was soll uns das Forschungsergebnis in Zukunft bringen?- "Komplex strukturierte Materie: vom Milky Way zur Milchstraße", Prof. Dr. Klaus Mecke- "Blicke in die Nanowelt mit dem Rastersondenmikroskop", Prof. Dr. Sabine Maier- "Zeolithe oder doch alles nur Käse? ", Prof. Dr. Wilhelm SchwiegerExzellenzcluster Engineering of Advanced Materials & das Erlanger Zentrum für Literatur und Naturwissenschaft (ELINAS), FAU Erlangen-NürnbergHinweis: Eintritt nur mit gültigen Tickets für die Lange Nacht der Wissenschaften