Einladung zum Adventsmarkt für Tiere

Erlangen : Tierheim |

Im Tierheim Erlangen

Am Sonntag, den 26.11. 2017, 13.00 – 17.00 Uhr



Verkauf von Weihnachtsdeko- und Geschenkartikeln , sowie von Heimtier-Utensilien zu günstigen Preisen. Außerdem findet wieder unser beliebter Flohmarkt sowie ein Verkauf von frisch geschnittenen Tannenzweigen statt!



Der Erlös kommt ausschließlich unseren Tierheimbewohnern

zugute.



Genießen Sie die schöne weihnachtliche Tierheimatmosphäre bei

Kaffee, Tee, Kakao, Glühwein und Kuchen.

Über Kuchenspenden würden wir uns sehr freuen.





Auch an der Waldweihnacht auf dem Schlossplatz in Erlangen nehmen wir dieses Jahr teil, am





Freitag, den 22.12.15 von 10:00 bis 21:00 Uhr

Samstag, den 23.12.15 von 10:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag, den 24.12.15 von 11:00 bis 14:00 Uhr (Heiligabend)





Wir sind am Ehrenamtsstand im Haus der Wichtel mit Verkauf von kleinen, aber feinen Weihnachtsgeschenken für Zwei- und Vierbeiner vertreten.



Wir freuen uns auf Sie!